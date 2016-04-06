زكى بدر مبررا تفضيله للضباط فى المواقع التنفيذية: الكثيرون يرفضون المناصب

برر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تصريحه "الأولوية فى اختيار المحافظين لضباط الجيش والشرطة، قائلاً :"الناس لم تعد تقبل على منصب المحافظ ولا تحبه لأن أعباءه كثيرة وبدون أى مقابل، كما أن الناجحين أصبحوا يحجمون عن هذه المناصب"، مؤكداً أن المعيار للكفاءات أولاً.

وأوضح "زكى بدر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv" أن ضباط الجيش والشرطة متعودين على العمل 20 ساعة فى اليوم، ولذا لديهم القدرة على العمل، كما أن بعضهم يخرج على المعاش فى الأربعين من العمر، بالإضافة إلى أن لديهم خبرة كبيرة على التعامل مع المحليات والخدمات، مضيفاً: "كل هذه الأسباب يجعل أغلبية المحافظين من الجيش والشرطة وخصوصا الناجحين منهم لكن ليس لهم أولوية..ونختار بدقة".

وعن انتخابات المحليات، قال الوزير: "لا نريد تأجيلها، ولكن لا بد من انتظار صدور قانون المحليات وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات".

-أحمد زكى بدر: نرفض المحاصصة عند اختيار المحافظين.. ولا ننظر للدين أو الجنس

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