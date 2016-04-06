تواصل عمليات التمشيط لأحياء جنوب العريش لليوم الثانى على التوالى

تواصل الأجهزة الأمنية بشمال سيناء عمليات التمشيط الأمنى المكثفة داخل مدينة العريش لليوم الثانى على التوالى، وتضمنت هذه الأعمال عزل أحياء جنوب المدينة ومنع الدخول إليها والخروج منها، ومراجعة أوارق المقيمين فيها من سكانها والوافدين عليها ومن يعملون فى نطاقها.

وقال مصدر أمنى، إن العملية مفاجئة واستهدفت مناطق محيط الطريق الدائرى، وأحياء السلايمة والشرابجة والصفا ومحيط مقابر مدينة العريش وسوق الخميس، وانتشرت فى الشوارع قوات إنفاذ القانون والشرطة المدنية والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات والأمن الوطنى والمرافق، ويجرى تفتيش المنازل فى إطار عملية تطهير شاملة تتضمن البحث عن عناصر تشارك وتحرض على استهداف القوات، كما نفذت الحملة عمليات إزالة اشغالات على الطرق ومخالفات مبانى.

وبحسب المصادر، فأنه تم الكشف خلال العمليات عن وجود مخابئ لعناصر مطلوبة أمنياً، وتم ضبط عدداً منهم من بينهم أشخاص حاولوا الفرار أثناء المداهمات فى ملابس نسائية، وأخرين بأوراق ثبوتية مزورة، وتم ضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات أمنية رفيعة المستوى تدير العمليات وتشرف على تحركات القوات التى شاركت فيها معدات من مختلف الأنواع، وسبق العملية دراسة أمنية لطبيعة المنطقة وكافة منافذها التى أغلقت بشكل تام.

وبحسب مصادر مطلعة، أن هناك إجراءات استثنائية اتخذت خلال العمليات التى لم يتحدد بعد موعد لإنتهائها، من بينها اغلاق المدارس والمجمعات الأزهرية والمحلات التجارية والتزام الأهالى منازلهم والسماح بالتحرك للحالات الإنسانية بالتنسيق مع الأكمنة المنتشرة بالمنطقة.

وبدورهم قال أهالى فى المناطق التى شملتها العمليات انهم لم يشاهدوا من قبل عمليات مماثلة، لافتين إلى أنهم التزموا منازلهم بناءاً على طلب القوات التى قامت بتفتيش المنازل ومراجعة الأوراق الخاصة بهم، وفحص المناطق الفضاء داخل الأحياء، والمناطق التى تحتوى على أسوار والبيوت المهجورة.

قوات الأمن تتعقب "خلايا مسلحة" داخل مدينة العريش

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