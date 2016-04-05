سيد فليفل: 25 نائبًا من محبي الكاميرا هم من يسيؤن إلى صورة البرلمان

قال النائب سيد فليفل، عضو مجلس النواب، إنه من منطق الحرص على الدولة المصرية يؤيد عدم البث المباشر لجلسات البرلمان، حيث أنه من الملاحظ ان الوضع الموجود في البرلمان يحتاج الى كثير من النظر قبل اتخاذ قرار عودة البث المباشر لجلسات البرلمان.

وأضاف فليفل خلال مداخلته ببرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية أون تي في، انه طالب بتأجيل البث المباشر حتى يتم ضبط الأمور، وأنه مشهد البرلمان بالمقاعد الخالية أمر ليس جيد، ومن الممكن بعد تطبيق اللائحة الجديدة انضباط الأمور ان يتم البث المباشر.

وأشار فلفل إلى أن كثرة عدد النواب هو ما يسبب عدم الانضباط ومن الصعب السيطرة على هذا الكم الكبير من النواب في ظل عدم العمل باللائحة الجديدة.

وأشار فلفل إلى انه هناك 25 نائب في البرلمان من محبى الكاميرا هم من يسيؤا الى صورة البرلمان.

ومن جانبها، قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، انها مع عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، وانه لا يوجد شك في أن في بداية عمل البرلمان كانت هناك امور لا ترقى ولا تليق بالبرلمان، منوهه الى ان هناك تجارب جديدة لـ80% من النواب وليس لديهم الخبرة.

وأضافت في مداخلتها بالبرنامج أن مع الوقت يستقيم الأمر، مشيرة إلى انه بعد فترة سيطرح المجلس على النواب الموافقة لعودة البث المباشر او عدمه ومن يوافق وهم يتحملوا مسئولة الصورة التي ستصل للشعب والرأي العام.