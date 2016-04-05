مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار فى البرازيل

لقى خمسة أشخاص مصرعهم اليوم إثر وقوع انفجار ضخم داخل مبنى سكنى بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية ان الانفجار – الذى لم تعرف اسبابه – أدى ايضا الى جرح 9 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن الحادث وقع فى مشروع سكنى باحد الاحياء الفقيرة شمال ريو دى جانيرو، واسفر كذلك عن تدمير نوافذ المبانى المجاورة .

وتفيد تقارير اولية بان تسرب الغاز ربما يكون هو السبب فى الحادث ، الذى يعتبر من الامور الشائعة فى المدينة البرازيلية المزدحمة و التى يقدر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة .

أ ش أ