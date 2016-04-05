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مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار فى البرازيل

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مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار فى البرازيل مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار فى البرازيل

انفجار – أرشيفية

لقى خمسة أشخاص مصرعهم اليوم إثر وقوع انفجار ضخم داخل مبنى سكنى بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

وذكرت ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية ان الانفجار – الذى لم تعرف اسبابه – أدى ايضا الى جرح 9 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن الحادث وقع فى مشروع سكنى باحد الاحياء الفقيرة شمال ريو دى جانيرو، واسفر كذلك عن تدمير نوافذ المبانى المجاورة .

وتفيد تقارير اولية بان تسرب الغاز ربما يكون هو السبب فى الحادث ، الذى يعتبر من الامور الشائعة فى المدينة البرازيلية المزدحمة و التى يقدر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة .

أ ش أ

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