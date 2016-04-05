أخبار العراق اليوم.. شركة امريكية تتولى تدريب الجيش العراقى على ازالة الألغام

أخبار العراق اليوم

>أكدت مديرية شرطة الآثار فى محافظة بابل أن هطول الأمطار على التلال والمناطق الأثرية المختلفة كان له الفضل فى العثور على 74 قطعة أثرية تعود للحقبة البابلية، وقال العميد أمجد العوادى، مدير شرطة الآثار :"تمكنت قوة من دائرة الآثار والأمن الوطنى بالمشاركة مع مديرية شرطة الآثار التابعة لقيادة شرطة بابل، من العثور على قطع أثرية متنوعة بعد سقوط الأمطار على التلال والمناطق الأثرية، ولأنها أراضى رخوة فقد ظهرت 48 قطعة أثرية من ناحية الكفل على بعد 20 كم جنوبى الحلة، وأيضا تم العثور على 26 قطعة أثرية في مناطق قضاء المسيب (30 كم شمالى الحلة)".

ومن أخبار العراق اليوم أيضاً ان الجيش العراقى يتدرب على إزالة الالغام من اجل التمكن من مكافحة الإهاب، حيث تقول الأمم المتحدة ومحافظ الأنبار التى عاصمتها الرمادى إن قلة عدد الخبراء العراقيين سواء العسكريين أو المدنيين المدربين على إزالة المتفجرات قد أبطأ المساعى لاستعادة الأمن، وأدى إلى قتل عدد من الفنيين برصاص قناصة.

كما تسببت قلة موارد الحكومة العراقية أيضا فى تقييد قدرتها على تأمين المناطق التى يتم استعادتها من الدولة الإسلامية وإعادة إعمارها وبينها مدن تكريت وبيجى وسنجار فى شمال العراق، وستمثل عمليات إزالة الألغام خطوة أولى محورية لإعادة المدنيين إلى الكثير من هذه المناطق.

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