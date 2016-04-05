"الخارجية": حادث "ريجينى" فردى ولن يوثر على العلاقات التاريخية مع إيطاليا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لن تعقب على التصريحات الإيطالية حول تحقيقات مقتل جوليو ريجينى واصفاً إياها بغير الموفقة، وتزيد من تعقيد الموقف قبل زيارة الوفد المصرى إلى إيطاليا بيوم واحد، ولا يجب التسرع بتصريحات من هذا النوع، والطبيعى هو الإنتظار حتى قدوم الوفد وترك المجال للمحققين من الجانبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساءاً، عبر فضائية دريم، إن الإيطاليين حريصين على زيارة الوفد المصرى، كما أن الحكومة تعمل بكل شفافية فى تبدال المعلومات وهناك تعطش للوصول للحقيقة، مشيراً إلى أن هناك حرص على ألا توثر تلك الحوادث الفردية على العلاقات بين البلدين.

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