أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله: غياب السلام يغذى التطرف فى المنطقة

أخبار الأردن اليوم..

ركزت أخبار حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى أن غياب السلام يؤجج التوتر ويغذى التطرف فى المنطقة، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم نجاح الأردن فى الإفراج عن الطلبة الأردنيين الموقوفين فى السودان.>وتناولت أخبار الأردن اليوم تحذير عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، من أن غياب السلام يؤجج التوتر ويغذى التطرف فى المنطقة، مشددا فى هذا السياق على ضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية لإنهاء حالة الجمود فى العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولا إلى إحراز تقدم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثانى اليوم لرئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان يرافقه عددا من النواب من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى اليوم.

وأكدت أخبار ليبيا اليوم أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى التحديات التى تواجه الأردن نتيجة لأزمات المنطقة، واستعرض الملك عبدالله الثانى، خلال اللقاء، حجم الأعباء التى تتحملها المملكة جراء استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وتناولت أخبار الأردن اليوم تصريحات الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية صباح الرافعى الثلاثاء، بأن جهود الوزارة أثمرت عن الإفراج عن الطلبة الأردنيين الموقوفين فى السودان على خلفية تسريب أسئلة التوجيهى "الثانوية العامة".

وقالت صباح الرافعى - فى تصريح لها اليوم - إن السلطات السودانية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين من ضمنهم عدد من الطلاب الذين جرى التحقيق معهم فى قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة وتم إعلام السفارة الأردنية فى الخرطوم بذلك.

وكان السفير الأردنى فى السودان محمد الفايز قد التقى فى وقت سابق مع مسئولين من وزارة الخارجية السودانية بناء على طلب الأخيرة، حيث تم إبلاغه باستياء الوزارة للتناول الإعلامى الأردنى السلبى للقضية.

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