مبعوث أوباما: واشنطن تدعم جهود مجلس النواب العراقى فى عملية الإصلاح

>أبدى مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى، بريت ماكورك دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التى يبذلها مجلس النواب العراقى، فى إتمام عملية الإصلاح، مؤكدا وقوف واشنطن مع العراق فى اجتياز الأزمات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري، فى بغداد اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإدارة التحالف الدولى لمحاربة تنظيم(داعش) الارهابي، بحضور السفير الامريكى ببغداد ستيوارت جونز.

ونوه الجبوري- خلال اللقاء الذى ناقش مستجدات الحرب ضد "داعش" والاصلاحات التى يسعى البرلمان والحكومة لإنجازها- بالتقدم الذى تحرزه القوات المسلحة العراقية بمساندة قوات التحالف الدولى فى الأنبار والموصل مركز محافظة نينوى.

على صعيد آخر، بحث رئيس الأركان العراقى الفريق عثمان الغانمي، اليوم فى بغداد مع نائب قائد قوات التحالف الدولى الجنرال شالميرس والوفد المرافق له، دور التحالف فى دعم العمليات العسكرية فى جميع قواطع العمليات ومن بينها عمليات تحرير نينوى من قبضة داعش.

وأشار الغانمى إلى أن القوات المسلحة العراقية مدعومة بالاسناد الجوى حررت العديد من القرى التى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى جنوب الموصل.

ومن جانبه، نوه الجنرال شالميرس بتطور قدرات الجيش العراقى وتمكنها من صد عدد كبير من الهجمات الانتحارية بالسيارات المفخخة، مؤكدا مواصلة التحالف الدولى لدوره فى تدريب وتجهيز القوات المسلحة العراقية ومساندتها فى الحرب ضد داعش.

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