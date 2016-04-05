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الرئيس العراقى يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية العراقية حول الإصلاحات

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الرئيس العراقى يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية العراقية حول الإصلاحات الرئيس العراقى يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية العراقية حول الإصلاحات

>واصل الرئيس العراقى فؤاد معصوم، مشاوراته مع الكتل السياسية لبحث تطورات العملية السياسية وملف الإصلاحات والتغيير الوزارى المرتقب، حيث التقى مساء اليوم الثلاثاء كل على حده، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى وممثلين عن كتلة التحالف الوطنى فى مجلس النواب.

وأكد فؤاد معصوم ضرورة تعزيز الحوار وسبل التعجيل بإنجاز الإصلاحات المطلوبة بما يضمن إعلاء المواطنة وترسيخ الوحدة الوطنية، لافتا إلى أنه سيواصل مشاوراته مع كافة الكتل البرلمانية والقوى السياسية.

ونوه الرئيس العراقى بروح التعاون والحرص المتبادل والجهود الرامية إلى تذليل الصعوبات والعقبات التى تعترض الوصول الى تفاهمات تضع مصلحة العراق والعراقيين فى الاعتبار الأول، مشددا على ضرورة دحر تنظيم "داعش" الإرهابى ومعالجة الأزمة الاقتصادية جذرياً.

وأبدى ممثلو كتلة "التحالف الوطني" النيابية استعدادا للتعاون البناء للانتهاء من إنجاز الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتلبية مطالب المواطنين كافة بالحياة الكريمة والأمان والعدل.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى سلم رئاسة البرلمان يوم الخميس الماضى قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التى تضم 14 وزيرا إضافة إلى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلمانى والدستور، وحدد البرلمان عشرة أيام لإنجاز المهمة.

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مصر 365