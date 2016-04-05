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فدوى البرغوثى: الحائز على "نوبل للسلام" يهدى جائزته لزوجى الأسير

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فدوى البرغوثى: الحائز على "نوبل للسلام" يهدى جائزته لزوجى الأسير فدوى البرغوثى: الحائز على "نوبل للسلام" يهدى جائزته لزوجى الأسير
قالت المحامية فدوى البرغوثى زوجة الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى لليوم السابع، مساء الثلاثاء، أن الرباعى التونسى الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 لرعايته الحوار الوطنى أهدى القائد مروان البرغوثى الجائزة تقديراً لدوره الوطنى والنضالى، من أجل حقوق الشعب العربى الفلسطينى، وتثميناً لموقفه الثابت لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطينى وترشيحه رسميا لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2016.

ونظمت السفارة الفلسطينى فى تونس المهرجان التضامنى التونسى، الذى عقد فى المركز الثقافى التونسى، لدعم الرباعية التونسية للحوار الوطنى لترشيح النائب الفلسطينى الأسير مروان البرغوثى، لنيل جائزة نوبل للسلام، وفاءً للأسرى وتكريما لهم.

وشارك فى المهرجان سفير فلسطين فى تونس هايل الفاهوم، ورئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، والمحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثى، وممثلين من الأحزاب السياسية التونسية، وقادة ونشطاء من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تونسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى سلٌم الجائزة بالنيابة للمحامية فدوى البرغوثى لتسلمها لزوجها فى سجنه، بحضور سفير فلسطين فى تونس هايل الفاهوم، والسفير المناوب عمر دقة.


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