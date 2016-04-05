أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس وحدة مرور منيا القمح يضبط موظفًا تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه

Google+ Print
رئيس وحدة مرور منيا القمح يضبط موظفًا تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه رئيس وحدة مرور منيا القمح يضبط موظفًا تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه

تمكن رئيس وحدة مرور منيا القمح، المقدم محمد زيتون، بالتعاون مع مباحث الإدارة العامة للمرور، من ضبط موظف بتهمة تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه لتسهيل اختبار القيادة  للمواطنين.

وكانت مباحث الإدارة العامة للمرور قد قامت بحملة مفاجئة على وحدات المرور بالشرقية، للتأكد من انضباط العمل بها وتيسير الإجراءات للمواطنين، وأثناء تفقد أفراد الحملة لوحدة مرور منيا القمح، تم ضبط سائق رئيس الوحدة حال تقاضيه مبلغ 50 جنيها من مواطن، على سبيل الرشوة، لتيسير  اختبار القيادة لمواطن، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا