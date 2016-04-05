رئيس وحدة مرور منيا القمح يضبط موظفًا تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه

وكانت مباحث الإدارة العامة للمرور قد قامت بحملة مفاجئة على وحدات المرور بالشرقية، للتأكد من انضباط العمل بها وتيسير الإجراءات للمواطنين، وأثناء تفقد أفراد الحملة لوحدة مرور منيا القمح، تم ضبط سائق رئيس الوحدة حال تقاضيه مبلغ 50 جنيها من مواطن، على سبيل الرشوة، لتيسير اختبار القيادة لمواطن، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.