أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

برنامج البرلمان يكشف كارثة الرشاوي الانتخابية تحت قبة مجلس النواب

Google+ Print
برنامج البرلمان يكشف كارثة الرشاوي الانتخابية تحت قبة مجلس النواب برنامج البرلمان يكشف كارثة الرشاوي الانتخابية تحت قبة مجلس النواب

البرلمان – أرشيفية

كشف الإعلامي نصر القفاص مقدم برنامج البرلمان، عن كارثة إعطاء رشاوي انتخابية “تحت قبة البرلمان” من قبل النواب المرشحين على رئاسة اللجان النوعية للمجلس، مشيرًا إلى أن الرشاوي عبارة عن تأشيرات وتذاكر سفر للدول الأوروبية.

وأضاف القصاص  خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية أون تي في، ان الأمر وصل لكارثة حقيقية لأننا للأسف تعودنا على هذا المشهد في العملية الانتخابية وهذا طبعًا أسلوب خاطئ، إنما عند وصول هذا السلوك أسفل قبة البرلمان فهو أكثر من كارثة.

وناشد القفاص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالسيطرة على ما يجري داخل المجلس، حيث إن ما يحدث ظاهر تمامًا للجميع في البرلمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا