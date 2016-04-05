برنامج البرلمان يكشف كارثة الرشاوي الانتخابية تحت قبة مجلس النواب

كشف الإعلامي نصر القفاص مقدم برنامج البرلمان، عن كارثة إعطاء رشاوي انتخابية “تحت قبة البرلمان” من قبل النواب المرشحين على رئاسة اللجان النوعية للمجلس، مشيرًا إلى أن الرشاوي عبارة عن تأشيرات وتذاكر سفر للدول الأوروبية.

وأضاف القصاص خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية أون تي في، ان الأمر وصل لكارثة حقيقية لأننا للأسف تعودنا على هذا المشهد في العملية الانتخابية وهذا طبعًا أسلوب خاطئ، إنما عند وصول هذا السلوك أسفل قبة البرلمان فهو أكثر من كارثة.

وناشد القفاص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالسيطرة على ما يجري داخل المجلس، حيث إن ما يحدث ظاهر تمامًا للجميع في البرلمان.