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وزيرة التضامن:"محدود الدخل فى قلب برنامج الحكومة والكل هياكل من التورتة"

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وزيرة التضامن:"محدود الدخل فى قلب برنامج الحكومة والكل هياكل من التورتة" وزيرة التضامن:"محدود الدخل فى قلب برنامج الحكومة والكل هياكل من التورتة"
قالت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن محدودى الدخل فى قلب برنامج الذى تم عرضه على مجلس النواب، مضيفة: "هيبقى فى فرص عمل، والتورتة هتكبر وهتتقسم على الكل، وكل الناس هتاكل".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية النهار اليوم، أن فلسفة برنامج الحكومة هى تحقيق النمو الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يعود بالنفع على محدودى الدخل، مشيرة إلى أن الحكومة قسمت المجتمع إلى 5 شرائح لتوزيع الدعم على الكهرباء.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن معدلات البطالة فى انخفضت لأول مرة منذ 5 سنوات، من 13.4% إلى 12.8%، بجانب أن انقطاعات الكهرباء توقفت لأول مرة منذ 3 سنوات، وحدوث تحسن فى الأمن الجنائى والأمن على الطرق، وغيرها من الإيجابيات التى حدثت داخل الدولة فى الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن هناك حوارا جادا داخل الحكومة بمد مظلة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن شعور أهالى الصعيد البعيد عن تحقيق آمالهم، ما يجعلهم يتركون الريف والوجه القبلى، ويتحركون نحو المدن، ويكونون حزام العشوائيات حولها، مضيفة "صعيد مصر به 25% من سكانها، لكن به 68% من فقراء مصر، وعدد الفقراء اللى فى معظم المحافظات يتخطى 67%".


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مصر 365

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