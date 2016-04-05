لو تعرضت لكسر فى إيدك أو رجلك.. 6 نصائح عشان تخف فى أسرع وقت

المحافظة على صحة العظام أمر حيوى لا غنى عنه، فهى الهيكل الذى يدعم العضلات ونعتمد عليه فى كل أنشطتنا اليومية سواء خلال المشى والحركة وأداء أعمالنا الروتينية، وكما يعمل القفص الصدرى على حماية أعضائنا الداخلية الحيوية.

ويساهم استعمال العظام بشكل منتظم أثناء ممارسة الرياضة واتباع أساليب الحياة الصحية فى تعزيز قوتها، بينما تتعرض العظام أحيانا للضعف وربما الكسر بسبب بعض الممارسات الخاطئة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد عمارة - أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس – إلى أن أفضل طريقة للوقاية من الكسور ممارسة الرياضة بانتظام، بما يتضمن مزاولة تمارين للمرونة وقوة العضلات وتمرينات للاتزان، وتناول الغذاء الصحى والبعد عن التدخين وشرب المياه الغازية.

أما فى حالة حدوث كسور لا قدر الله، فأوضح عمارة أنها تلتئم عادة خلال 3 إلى 6 شهور من تاريخ الكسر أو تاريخ جراحة تثبيت الكسر، لافتا أن هناك عوامل تعزز التئام العظام والأنسجة وتسرع الاستشفاء، وتشمل:

1. أداء التمرينات الرياضية التى ينصح بها الطبيب المعالج أو أخصائى العلاج الطبيعى حسب الإمكان، لأن هذا يساعد على تقوية العضلات والعظام عن طريق استعمالها، ويمنع حدوث هشاشة بالعظام أو ضمور بالعضلات أو تيبس بالمفاصل.

>2.تناول الغذاء الصحى الذى يحتوى على كل المواد بما فيها البروتينات والخضروات واللحوم والألبان والنشويات.

>3.الامتناع عن الأغذية التى تحتوى على مواد حافظة مثل المعلبات والوجبات السريعة والأطعمة المحتوية على زيوت مهدرجة (السمن الصناعى).

>4. الامتناع عن تناول المياه الغازية والعصائر المعلبة.

>5.الامتناع تماما عن التدخين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (مثل الجلوس فى مكان به مدخنين وهو ما قد يعرضك لتأثيرات التدخين السلبى).

>6. النوم بانتظام ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا مع تثبيت موعد النوم والاستيقاظ.

وداعا للشرائح والمسامير..حقنة من نشا الذرة والطين البركانى أحدث علاج للكسور

>