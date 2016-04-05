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أمين النور بالإسكندرية يجتمع بأمانة برج العرب لمناقشة أزمة الحزام الأخضر

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أمين النور بالإسكندرية يجتمع بأمانة برج العرب لمناقشة أزمة الحزام الأخضر أمين النور بالإسكندرية يجتمع بأمانة برج العرب لمناقشة أزمة الحزام الأخضر
اجتمع عبد الله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، بقيادات الحزب بدائرة برج العرب للوقوف على مستجدات مشكلة الحزام الأخضر بحضور محمد سعد أمين الحزب بدائرة العامرية وعون أحمد أمين الحزب بدائرة برج العرب والمهندس زارع منيسى ووكلاء الدائرة وأمناء الشياخات.

وناقش الاجتماع مشاكل الأهالى وطرق حلها مع نواب البرلمان اللذين تقدموا بشكوى رئيس مجلس النواب بإصدار أوامره للحكومة بوقف تهجير 50 ألف أسرة ببرج العرب.

وكان قد اصدر جهاز برج العرب قرارات أخيرة بتهجير سكان الحزام الأخضر وعودة ملكيتها للدولة لعدم أحقيتهم بالأراضى المملوكة لهم ، مما أثار استياء عدد كبير من الأهالى وتقدموا بشكاوى للمسئولين.

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