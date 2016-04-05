حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 6 أبريل 2016 مع ماغي فرح abraj today

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: ينتقل فينوس إلى برجك لكي يجعلك أكثر ميلاً إلى المشاركة وعدم التقوقع

عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد

صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة

برج الثور

مهنياً: تغير مجال عملك إلى المجال الذي تخصصت به، فيفتح أمامك أبواباً جديدة من الاتصالات واللقاءات المثمرة والناجحة جداً

عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك

صحياً: يتباطأ ايقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة

برج الجوزاء

مهنياً: يدخل فينوس إلى موقع مناسب ويضعك أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهاً يا عزيزي

عاطفياً: قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم

صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل

برج السرطان

مهنياً: تنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنية، ما يعزز أوضاعك المادية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك

عاطفياً: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري

صحياً: احتمال حدوث تقيّح في الكليتين أو الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة

برج الأسد

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدة، وقد تواجه موقفاً محرجاً لكن تعرف كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح

عاطفياً: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل

صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات

برج العذراء

مهنياً: إن تجمع الكواكب في برج الحمل هو طالع ثقيل عليك، ومع ذلك فهي تتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم

عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية

صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك

برج الميزان

مهنياً: يشكل فينوس طالعاً جيداً مع كوكب مارس، ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبير

عاطفياً: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب

صحياً: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك

برج العقرب

مهنياً: يدخل فينوس برج الحمل فيبلبل الأجواء المهنية قليلاً ويدفعك إلى التصرف الانفعالي في غالب الأحيان

عاطفياً: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟

صحياً: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟

برج القوس

مهنياً: يعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية

عاطفياً: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية

صحياً: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع

برج الجدي

مهنياً: تباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروك

عاطفياً: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك

صحياً: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلاً

برج الدلو

مهنياً: تصب كامل اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الكبيرة، ولا تتراجع أمام الفشل مهما يكن كبيراً

عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها

صحياً: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزاً أو تحتل مكاناً لا يليق الاّ بك

برج الحوت

مهنياً: يدخل فينوس برج الحمل ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية

عاطفياً: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ

صحياً: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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