ليلة_الأبطال.. بالفيديو - سواريز ينصر برشلونة في الجولة الأولى على أتليتكو المقاتل

نجح برشلونة في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى من معركته أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وقاد الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة فريقه لقلب الطاولة على أتليتكو مدريد الذي لعب 55 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه فيرناندو توريس.

المباراة كانت عنيفة للغاية إذ شهدت 10 كروت صفراء بواقع 7 لأتليتكو و3 لبرشلونة بالإضافة لطرد توريس.

وبات برشلونة في حاجة للتعادل أو الفوز الأسبوع المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون أو الخسارة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 فيما يحتاج أتليتكو للفوز بأكثر من هدف أو 1-0 فقط.

برشلونة الذي دخل المباراة بعد الخسارة في الكلاسيكو بتغيير وحيد على التشكيل إذ لعب تير شتيجن بدلا من برافو فيما دخل أتليتكو مدريد متحفظا بعض الشيء.

خطورة أولى بعد 20 دقيقة كانت عن طريق البرازيلي نيمار الذي ارتقى لعرضية داني ألفيش من الناحية اليمنى لكنه لعبها بغرابة فوق المرمى.

لكن توريس لا يخطيء خاصة أمام برشلونة صاحب الشباك المفضلة له بعد أن سجل هدف أتليتكو الأول في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من كوكي لعبها النينيو من بين قدمي شتيجن.

وبات توريس يمتلك 11 هدفا في شباك برشلونة منهم 6 فقط على ملعب كامب نو.

لكن الأمور لم تستمر بنفس السعادة لأتليتكو بعد أن تعرض توريس للطرد في 6 دقائق فقط إذ حصل على إنذارين في الدقيقتين 29 و35 ليستكمل أتليتكو المباراة بعشرة لاعبين.

في الشوط الثاني من المباراة ارتكز أتليتكو في وسط ملعبه وأمام منطقة جزاءه في محاولة الحفاظ على الهدف والخروج بأقل الخسائر.

ضغط برشلونة كان قويا إذ كاد أن يسجل عن طريق ميسي بمقصية مرت بجانب القائم ثم تسديدة لنيمار مرت بجانب القائم أيضا.

ثم العارضة التي تصدت لنيمار من جديد قبل أن يستبسل فيليبي لويس أمام سواريز وينقذ هدفا مؤكدا.

لكن الضغط الكاتالوني ولد انفجارا في الدقيقة 62 بعد أن سجل سواريز الهدف الأول عندما أرسل داني ألفيش عرضية من الناحية اليمنى مرت من الجميع لتصل إلى جوردي ألبا الذي سددها لكن سواريز حول اتجاهها للشباك.

بعدها أضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 74 برأسية رائعة حول بها عرضية داني ألفيش.

الأمور سارت على نفس المنوال وحاول برشلونة إضافة هدفا ثالثا لكنه فشل أمام استبسال وقتال دفاع أتليتكو مدريد الذي لجأ للعنف أحيانا لإيقاف الثلاثي نيمار وميسي وسواريز.

شاهد الهدف الأول لأتليتكو

شاهد الهدف الأول لبرشلونة

شاهد الهدف الثاني لبرشلونة