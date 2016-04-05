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معاون وزير التموين: لا صحة لما تردد عن تخفيض الدعم

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معاون وزير التموين: لا صحة لما تردد عن تخفيض الدعم معاون وزير التموين: لا صحة لما تردد عن تخفيض الدعم

أرشيفية

نفي معاون وزير والتجارة الداخلية كريم جمعة، ما تردد عن إلغاء نقاط الخبز أو تخفيض الدعم، مشيراً أنه لا مساس بالدعم المقدم للمواطن المصري، لأنه بعد تطوير منظومة الخبز أصبح من حق المواطن أن يصل له ما كان يهدر، موضحاً أن هناك بعض المعلومات الخاطئة تؤثر سلباً على المجتمع.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الوزارة تعمل بناءً علي منهج علمي، ونظام محدد، ولا يجوز بعد نجاح منظومة التموين والخبز أن يتم العودة للوراء.

وشدّد جمعة على أن الوزير خالد حنفي، يقوم بجولات ميدانية بنفسه لمراقبة وضبط الأسعار، لافتاً إلى أنّ الوزير عقد سلسلة من الاجتماعات مع بعض الموردين لجميع السلاسل التجارية والسلع الغذائية، وحصلت الوزارة على تعهد من جانبها للوقوف بجانب البلاد فى هذه الظروف الصعبة، وعدم تأثر المواطن بأي زيادة لاسيما بعد ارتفاع .

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