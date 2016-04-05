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تنفيذ قراري إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الفرافرة‎

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تنفيذ قراري إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الفرافرة‎ تنفيذ قراري إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الفرافرة‎

إزالة لتعديات على أملاك الدولة – أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد ومركز شرطة الفرافرة من تنفيذ قراري إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5 أفدنة و13 سهمًا بدائرة مركز شرطة الفرافرة، حيث قامت قوات الشرطة بإزالة كافة أشكال التعديات وإزالة المغروسات وهدم الجسور وإعادة الشئ لأصله.

وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنجاح قوات شرطة من قوات الأمن ومركز شرطة الفرافرة في إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز الفرافرة على مساحة 5 أفدنة تم زراعتها بالمخالفة للقانون، حيث تمت إزالة التعديات بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ورئاسة مركز الفرافرة دون معوقات، وتم إزالة كافة أشكال التعديات.

وتحررت محاضر بالتنفيذ وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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