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فيديو.. إسقاط مقاتلة سورية في ريف حلب وأسر قائدها

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فيديو.. إسقاط مقاتلة سورية في ريف حلب وأسر قائدها فيديو.. إسقاط مقاتلة سورية في ريف حلب وأسر قائدها

أكدت وكالة “سانا” السورية للأنباء أن مقاتلة سورية تعرضت لصاروخ أرض/جو أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في ريف حلب، فيما تبنى تنظيم “جبهة النصرة” العملية وأعلن عن أسر الطيار.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم قيادة الجيش السوري أن قائد المقاتلة، وهي من طراز “سو-22″، تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمها، مؤكدا إجراء عملية بحث وإنقاذ في المنطقة. وكانت الطائرة ترابط في مطار الشعيرات الواقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

بدورها نقلت وكالة “ا ف ب” الفرنسية عن نشطاء سوريين قولهم إن مسلحي “جبهة النصرة” الذين يسيطرون على بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، تمكنوا من إسقاط المقاتلة بواسطة صاروخ مضاد للجو، وأسروا قائدها.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا لم تنفذ أي طلعات قتالية في أجواء ريف حلب، وذلك بعد أن تحدثت أنباء عن إسقاط طائرة حربية في هذه المنطقة.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية: “سلاح الجو الروسي لم ينفذ أي مهام قتالية في أجواء مدينة حلب وريفها”.

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