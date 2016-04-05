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مصرع عاملان و إصابة آخر في خزان صرف صحي ببني سويف

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مصرع عاملان و إصابة آخر في خزان صرف صحي ببني سويف مصرع عاملان و إصابة آخر في خزان صرف صحي ببني سويف

جثة – أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

لقي منذ قليل مصرع 2من عمال الحفر وإصابة آخر إثر إنهيار خزان”طرنش”  للصرف الصحي داخل أحد المنازل بعزبة غيضان التابعة لقرية طنسا بمركز ناصر شمال  بني سويف

وكان اللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف قد تلقي إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بمصرع عاملان وإصابة آخر إثر إنهيار خزان “طرنش ” للصرف الصحي عليهم داخل أحد المنازل بعزبة غيضان التابعة لقرية طنسا بمركز ناصر.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز ورجال الحماية المدنية وتمكنو من إنتشال 3 أشخاص وهم سيد قرني حسين فلاح 25 عام ,متوفي و رحيم محمد رحيم 20 سنة فلاح ,متوفي وأحمد سيد 18 عام مصاب وتم نقلهم جميعا لمستشفي ناصر المركزي.

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