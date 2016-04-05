أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شبان فرنسيون يشتبكون مع الشرطة مع تراجع احتجاجات على إصلاح قوانين العمل

Google+ Print
شبان فرنسيون يشتبكون مع الشرطة مع تراجع احتجاجات على إصلاح قوانين العمل شبان فرنسيون يشتبكون مع الشرطة مع تراجع احتجاجات على إصلاح قوانين العمل

أرشيفية

اشتبك محتجون شبان مع الشرطة في باريس وفي أجزاء مختلفة من فرنسا يوم الثلاثاء على هامش مسيرات احتجاجا على خطط لإصلاح قوانين العمل رغم أن الإقبال على المشاركة كان أضعف منه في احتجاجات سابقة.

وبحسب رويترز قالت وزارة الداخلية إن نحو 23800 شخص شاركوا في المسيرات في أنحاء مختلفة من فرنسا مقارنة مع 390 ألفا شاركوا في الاحتجاجات السابقة التي نظمت في 31 من مارس. ولم يقدم المنظمون تقديرا لعدد المشاركين.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على نحو 150 شخصا خلال مسيرة في وسط باريس و27 في مسيرات بأجزاء أخرى من فرنسا.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز شبانا ملثمين يرشقون الشرطة بالحجارة والبيض حيث ردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ويحتج هؤلاء على إصلاح مزمع لقانون العمل الفرنسي الذي يشمل مجموعة من القواعد التنظيمية يقول رؤساء الشركات إنها تثنيهم عن التوظيف. ويقول منتقدون إن الإصلاحات التي بدأ البرلمان مناقشتها يوم الثلاثاء ستزيد ظروف العمل سوءا وتتسبب في فقدان وظائف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا