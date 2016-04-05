شبان فرنسيون يشتبكون مع الشرطة مع تراجع احتجاجات على إصلاح قوانين العمل

اشتبك محتجون شبان مع الشرطة في باريس وفي أجزاء مختلفة من فرنسا يوم الثلاثاء على هامش مسيرات احتجاجا على خطط لإصلاح قوانين العمل رغم أن الإقبال على المشاركة كان أضعف منه في احتجاجات سابقة.

وبحسب رويترز قالت وزارة الداخلية إن نحو 23800 شخص شاركوا في المسيرات في أنحاء مختلفة من فرنسا مقارنة مع 390 ألفا شاركوا في الاحتجاجات السابقة التي نظمت في 31 من مارس. ولم يقدم المنظمون تقديرا لعدد المشاركين.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على نحو 150 شخصا خلال مسيرة في وسط باريس و27 في مسيرات بأجزاء أخرى من فرنسا.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز شبانا ملثمين يرشقون الشرطة بالحجارة والبيض حيث ردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ويحتج هؤلاء على إصلاح مزمع لقانون العمل الفرنسي الذي يشمل مجموعة من القواعد التنظيمية يقول رؤساء الشركات إنها تثنيهم عن التوظيف. ويقول منتقدون إن الإصلاحات التي بدأ البرلمان مناقشتها يوم الثلاثاء ستزيد ظروف العمل سوءا وتتسبب في فقدان وظائف.