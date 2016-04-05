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حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 6290 قرصا مخدرا فى سوهاج

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حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 6290 قرصا مخدرا فى سوهاج حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما 6290 قرصا مخدرا فى سوهاج
أمر ضياء إبراهيم وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية ياسر سعد، بحبس المتهمين "ربيع.م.أ" حاصل على دبلوم صنايع و"طارق.أ.ح" عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

بدأت الواقعة عندما تمكن الرائد باسم الحفنى رئيس وحدة مباحث الاشتباه بسوهاج والنقيب محمد عبد الراضى ضابط مباحث وحدة الاشتباه من ضبط السيارة رقم 65395 ملاكى قنا قيادة المتهم الأول وتبين أنه مطلوب فى عدد من القضايا وبصحبته المتهم الثانى، وبتفتيش السيارة عثر بحيازتهم على 6290 قرصا من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى 2945 وعدد من الهواتف المحمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى الأقراص المخدرة وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.


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