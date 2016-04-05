3 طرق بسيطة لتخسيس الكرش .. أهمها افطر بدرى

كثير من الأشخاص يعانون من تراكم الدهون حول الخصر، والذى يترتب عليه ظهور ما يعرف بالـ" الكرش "، والذى يدل على الممارسات اليومية الخاطئة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “WiKihow”، أن هناك 3 طرق سحرية وبسيطة تساعد على تخسيس الكرش وفقدان الوزن، وتشمل:

تناول الإفطار مبكراً

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار فى غضون ساعة من الاستيقاظ يحافظ على إنتظام مستويات الإنسولين وعلى مستويات “LDL” الكولسترول السيئ.

وأوضح الباحثون أن اختيار وجبة الإفطار من أساسيات التخسيس، والتى يمكن أن تحتوى على البيض، والفاصوليا، المكسرات، والشوفان، والفواكه الطازجة والخضراوات الورقية الخضراء، مع تقليل السكر المكرر وتجنب السكر والفطائر والمعجنات، ودقيق الشوفان.

تقليل التوتر والضغط يخسس الكرش

وتشير الأبحاث إلى أن إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون يفرز جسمك أثناء أوقات الإجهاد) يرتبط مع زيادة فى الدهون فى البطن، لذلك يجب تقليل التوتر والإجهاد لمكافحة دهون البطن.

الحصول على 7 ساعات نوم يقلل دهون البطن

أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن هناك العديد من الفوائد للحصول على كمية مناسبة من النوم، والتى يجب ألا تقل عن 7 ساعات يومياً، ومن أبرز هذه الفوائد تخسيس الدهون مستندين إلى أن النوم يساعد على ضبط عملية التمثيل الغذائى.

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