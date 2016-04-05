أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 طرق بسيطة لتخسيس الكرش .. أهمها افطر بدرى

Google+ Print
3 طرق بسيطة لتخسيس الكرش .. أهمها افطر بدرى 3 طرق بسيطة لتخسيس الكرش .. أهمها افطر بدرى
كثير من الأشخاص يعانون من تراكم حول الخصر، والذى يترتب عليه ظهور ما يعرف بالـ""، والذى يدل على الممارسات اليومية الخاطئة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “WiKihow”، أن هناك 3 طرق سحرية وبسيطة تساعد على تخسيس الكرش وفقدان الوزن، وتشمل:

تناول الإفطار مبكراً

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار فى غضون ساعة من الاستيقاظ يحافظ على إنتظام مستويات الإنسولين وعلى مستويات “LDL” الكولسترول السيئ.

وأوضح الباحثون أن اختيار وجبة الإفطار من أساسيات التخسيس، والتى يمكن أن تحتوى على البيض، والفاصوليا، المكسرات، والشوفان، والفواكه الطازجة والخضراوات الورقية الخضراء، مع تقليل السكر المكرر وتجنب السكر والفطائر والمعجنات، ودقيق الشوفان.

تقليل التوتر والضغط يخسس الكرش

وتشير الأبحاث إلى أن إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون يفرز جسمك أثناء أوقات الإجهاد) يرتبط مع زيادة فى الدهون فى البطن، لذلك يجب تقليل التوتر والإجهاد لمكافحة دهون البطن.

الحصول على 7 ساعات نوم يقلل دهون البطن

أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن هناك العديد من الفوائد للحصول على كمية مناسبة من النوم، والتى يجب ألا تقل عن 7 ساعات يومياً، ومن أبرز هذه الفوائد تخسيس الدهون مستندين إلى أن النوم يساعد على ضبط عملية التمثيل الغذائى.

موضوعات متعلقة..

6 نصائح غذائية مجربة للتخلص من الكرش.. قبل ما توصل للمركز الأول فى السمنة

القفز أفضل تمارين البطن السهلة.. مارسها فى البيت للتخلص من الكرش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية