انفجار يستهدف بئر نفط في كركوك العراقية

أفادت مصادر تابعة لقطاع النفط العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن انفجاراً لم تحدد أسبابه بعد وقع في أحد الأبار النفطية في حقل خباز في شركة نفط الشمال في مدينة كركوك 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية “أن انفجاراً وقع في البئر رقم 6 التابع لحقل خباز النفطي بالقرب من قرية الصابونجية غربي كركوك وهو مخصص لإنتاج الغاز المصاحب لدعم محطات انتاج الطاقة الكهربائية”.

وأفادت أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان الانفجار الذي وقع مساء اليوم في البئر كان سببه “عمل تخريبي أو خلل فني”، إلا أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران في البئر”.