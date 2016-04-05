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بالفيديو.. وزيرة الهجرة: لا مانع من السفر إلى قطر لمتابعة قضية المصريين المحتجزين

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بالفيديو.. وزيرة الهجرة: لا مانع من السفر إلى قطر لمتابعة قضية المصريين المحتجزين بالفيديو.. وزيرة الهجرة: لا مانع من السفر إلى قطر لمتابعة قضية المصريين المحتجزين
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن السفارة المصرية بالخرطوم، تنهى الآن إجراءات الإفراج عن الطلبة المصريين خلال ساعات، مقدمة الشكرة للسلطات السودانية على صدق وحسن تعاونهم، وإفراجهم عن الطلاب، مضيفة أنها حرصت على لقاء وزير المغتربين السودانى، وكان لقاء مثمرا، واستفادت منه كثيراً، مشيرة إلى أن السلطات السودانية تشترط أن من يتقدم لامتحان الثانوية يكون مقيمًا قبلها بستة أشهر.
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>وأشارت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، إلى أنه لا مانع لديها من السفر إلى قطر لمتابعة قضية المصريين المحتجزين هناك، موضحة أن لدينا أكثر من 220 ألف مواطن مصرى يعملون فى قطر، منهم 140 محتجزا إداريًا و70 آخرين سيتم ترحيلهم.

وذكرت الوزيرة، أنها تتابع قضية المحتجز "تامر مبروك" فى قطر، وعلمت أنه على خلاف مع كفيله، بعد أن سافر بتأشيرة عمل إلى قطر، ولم يوقع عقدًا بقيمة الراتب، موضحة أن "تامر مبروك" طالب كفيله القطرى بأجر إضافى مقابل عمل قام به، ولكن الكفيل أصر على أنه ضمن مهمات عمله.


>- وزيرة الهجرة: سفارة مصر بالسودان تتولى إجراءات الإفراج عن الطلاب المصريين
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مصر 365

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