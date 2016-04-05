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بالصور.. متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد

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بالصور.. متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد بالصور.. متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد
تفقد اليوم الثلاثاء، فريق من المتخصصين فى تأمين المنشآت الرياضية، بالإضافة لآخرين من إنجلترا، استاد النادى المصرى، تمهيدا للخروج بدراسة متكاملة لإعادة تأهيله، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وقال جبر رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الخدمات الأمنية، لـ"اليوم السابع" إن المعاينة جاءت من خلال خطاب رسمى من المهندس سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، لوضع تصور لتأمين النادى فى ضوء دراسة أمنية، تعدها الشركة الدولية للخدمات الأمنية، التى سبق لها التعاون بين الخبراء المتخصصين فى تأمين المشروعات التنموية بشرق بورسعيد .

وفى السياق ذاته، أكد جبر أنه سوف يتم إعداد تقرير مفصل مرفق به متكامل للوضع العام داخل القلعة الخضراء للنادى المصرى تمهيدا لتأهيله لإعادة نشاطه الكروى.

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (1)

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (2)

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (3)

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (4)

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (5)

متخصصون فى تأمين المنشآت الرياضية يتفقدون استاد بورسعيد (6)


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