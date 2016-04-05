تعيين وكلاء جدد لكليتي التربية الرياضة والخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط‎

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين ثلاث وكلاء جدد بكليتي التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية.

وشملت في كلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بالوادي الجديد تعيين الدكتور أيمن مسلم سليمان عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتجديد قيام الدكتور محمد محمود حسن الأستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية وكيلاٌ للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام.

وكذلك تعيين الدكتور حمدي أحمد سيد أبو مساعد الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة وكيلاٌ للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة ثلاث سنوات.