أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفير الأمريكى لدى موسكو: واشنطن تنتظر من الأسد قرار ترك منصبه

Google+ Print
السفير الأمريكى لدى موسكو: واشنطن تنتظر من الأسد قرار ترك منصبه السفير الأمريكى لدى موسكو: واشنطن تنتظر من الأسد قرار ترك منصبه
أعلن جون تيفت السفير الأمريكى لدى موسكو أن الولايات المتحدة تنتظر من الرئيس السورى بشار الأسد اتخاذ قرار بترك المنصب الذى يشغله حاليا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن السفير تيفت قوله إن واشنطن قالت إن مستقبل سوريا يجب أن يشمل بشار الأسد، موضحا أن الولايات المتحدة تتوقع أن يعلن الأسد عاجلا أم آجلا عن استعداده لترك منصبه لكى تبدأ المرحلة الانتقالية التى يجرى بحثها فى مفاوضات جنيف.

وأشار السفير الأمريكى إلى أن الأسد لطخ نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى وبالتالى فإننا نعتقد بأنه لا يملك الحق فى البقاء فى سدة الحكم فى هذه الدولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365