السفير الأمريكى لدى موسكو: واشنطن تنتظر من الأسد قرار ترك منصبه

أعلن جون تيفت السفير الأمريكى لدى موسكو أن الولايات المتحدة تنتظر من الرئيس السورى بشار الأسد اتخاذ قرار بترك المنصب الذى يشغله حاليا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن السفير تيفت قوله إن واشنطن قالت إن مستقبل سوريا يجب أن يشمل بشار الأسد، موضحا أن الولايات المتحدة تتوقع أن يعلن الأسد عاجلا أم آجلا عن استعداده لترك منصبه لكى تبدأ المرحلة الانتقالية التى يجرى بحثها فى مفاوضات جنيف.

وأشار السفير الأمريكى إلى أن الأسد لطخ نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى وبالتالى فإننا نعتقد بأنه لا يملك الحق فى البقاء فى سدة الحكم فى هذه الدولة.

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