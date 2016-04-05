أخبار سوريا اليوم.. وثائق بنما تكشف نهب ابن خال الأسد ثروات الشعب السورى

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على الإعلان عن بدء محادثات جنيف 11 أبريل، ومقتل 90 شخصا فى قصف واشتباكات فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تورط ابن خال الرئيس السورى بشار الأسد فى فضيحة بنما لتهريب أموال سوريا.>فى إطار سلسلة الأسرار التى كشفها تسريب وثائق بنما، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن "رامى مخلوف" ابن خال بشار الأسد من كبار المتورطين فى تهريب أموالهم، باستخدام شركة المحاماة التى تم تسريب الوثائق منها، وذلك رغم تطبيق عقوبات أمريكية سابقة عليه، بسبب التهرب الضريبى وتهم فساد كبرى فى سوريا.>كما أكد المتحدث باسم التحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) الإرهابى ستيف وارن عدم وجود تنسيق فى عملية ضرب المتشددين فى سوريا مع نظام الرئيس بشار الأسد أو روسيا، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم والسلاح للمعارضة المعتدلة، التى قال إنها أظهرت جدية فى محاربة (داعش)، معربا عن أمله فى أن يفضى ذلك إلى "ظروف ملائمة" لتأمين سلام واستقرار سوريا.

بينما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزى، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع صحفيين أن الجولة المقبلة من محادثات السلام حول سوريا التى تجرى برعاية الأمم المتحدة، ستبدأ فى 11 أبريل فى جنيف.

ميدانيا ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الثلاثاء، أن 90 شخصا قتلوا فى قصف واشتباكات وأعمال تعذيب فى شتى أنحاء سوريا، وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 20 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش والمجموعات الأخرى من جنسيات غير سورية قتلوا فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

موضوعات متعلقة..

- المرصد السورى: مقتل 90 شخصا أمس فى أنحاء متفرقة من سوريا

- استئناف محادثات السلام السورية 11 أبريل في جنيف