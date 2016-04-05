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بالصور.. روسيا ترسل مروحية "التمساح" الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا

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بالصور.. روسيا ترسل مروحية "التمساح" الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا بالصور.. روسيا ترسل مروحية "التمساح" الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا
أرسلت القوات الروسية طائرة هليكوبتر مقاتلة "كا- 52" اليجاتور، والتى تعنى التمساح لأول مرة، لدك عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى قرب مدينة القريتين التى تم تحريرها مؤخرًا، وقد ظهرت المروحية فى مقاطع على قنوات تابعة للجيش العربى السورى على موقع "يوتيوب".

ونشرت وكالة "نوفستى" الروسية صور للمروحية التى لا تقل "كا-52" فى مواصفاتها الفنية والقتالية عن مروحية الأباتشى الأمريكية وإن كانت تتفوق عليها فى كم التسليح الضخم وتنوعه والتفوق فى إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية والانفراد بالقدرة على قيادة القوات أو توجيه مجموعة من المروحيات وفى السرعة ومدى الطيران والتحليق وأيضًا حماية الطاقم، بسبب المقاعد القابلة للقذف ما لا يتوافر للأباتشي، ومن المعروف أن جسم الطائرة مصمم بحيث يتحمل اشتباك الأسلحة الخفيفة، كما أن النسخة المعدلة للعمل مع حاملة الطائرات الميسترال تحمل مواصفات متطورة لم يعلن عنها بعد.

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (1)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (2)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (3)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (4)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (5)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (6)

روسيا ترسل مروحية التمساح الجديدة لقتل الدواعش فى سوريا (7)

"سبوتنيك": "الهليكوبتر كا-52" تجعل البحرية المصرية القوة الضاربة بالمنطقة
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