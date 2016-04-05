خادم الحرمين يستقبل السديس ويوجه بتقديم أفضل خدمة لزوار بيت الله الحرام

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بضرورة تقديم أفضل خدمة لزوار الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعمار، وجعل راحتهم أولى الاهتمامات حتى يؤدوا عباداتهم ومناسكهم فى أجواء روحانية خاشعة وبكل يسر وسهولة.

والتقى خادم الحرمين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وذلك بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء.

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>وتقدم السديس لخادم الحرمين الشريفين بالشكر والتقدير على الثقة الملكية فى تمديد خدمته رئيساً عاماً لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مستمعا إلى توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين، فى بذل أقصى الجهود وتقديم أرقى المستويات.

كما عرض الرئيس العام على خادم الحرمين الشريفين استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك ، وما تم إنجازه من توسعة خادم الحرمين الشريفين، وسير عمل مشروع إزالة المطاف المؤقت، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية.

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>وعلى جانب آخر، أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، فى اجتماع اللجنة العليا للحج اليوم فى وزارة الداخلية بالرياض، على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج وتجاوز حرمة مكة المكرمة وبيت الله العتيق الذى جعله الله مثابة للناس وأمناً وتوعد قاصديه بظلم أو إساءة بالعذاب الأليم.

كما نوه الأمير محمد بن نايف، خلال الاجتماع الذى شارك فيه الدكتور عبد الرحمن السديس ،رئيس رئاسة الحرمين الشريفين، إلى أن عمل أجهزة الدولة وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج والحجاج متواصل كما هو المعتاد بعد أداء موسم الحج وأن كل موسم من هذه المواسم يخضع لمراجعة دقيقة واستقصاء لكل جوانب الأداء لهذه المهمة السامية من قبل الجهات المعنية وصولاً إلى تعزيز الجوانب الايجابية وتلافى جوانب القصور فى ما يقدم من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين.

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