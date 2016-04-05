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"تمريض سوهاج" تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول

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"تمريض سوهاج" تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول "تمريض سوهاج" تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول
افتتحت كلية التمريض بجامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لها، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية، وقال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، إن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بجميع الفعاليات والملتقيات الدولية التى من شأنها رفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يحضره كوكبة من أهم أساتذة التمريض على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والأساتذة من جامعات ومؤسسات دولية مختلفة من العاملين بمجال التمريض .

وأكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن الهدف الرئيسى من المؤتمر، هو إثراء جانب البحث العلمى كأحد أهم أضلع العملية التعليمية، الذى يقوم بتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأشار الدكتورة سامية سعيد عميد الكلية إلى أهمية تلك الاحتكاكات بمدارس تمريضية مختلفة لا سيما مع وجود محاضرين وباحثين دوليين، مما سيكون له عظيم الفائدة فيى تقدم العملية التمريضية ككل .

وأفاد الدكتور رمضان صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تقرر عمل رحلة نيلية لضيوف المؤتمر، وذلك دعما للسياحة لا سيما مع الظروف والمشكلات الحالية التى يمر بها قطاع السياحة بمصر .

وأوضحت الدكتورة أمانى على أحمد، والدكتورة أم هاشم جمعة، مقررا المؤتمر، أن المؤتمر الذى يستمر للغد، بدأ بجلسة افتتاحية أعقبها 3 جلسات علمية، تمت بها مناقشة العديد من المحاور، أهمها المشكلات التى تواجه التمريض، والطرق الحديثة بالمجال فى العالم .

تمريض سوهاج تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول (1)

تمريض سوهاج تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول (2)

تمريض سوهاج تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول (3)

تمريض سوهاج تفتتح المؤتمر العلمى الدولى الأول (4)


>- تمريض جامعة سوهاج تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول
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