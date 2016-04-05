عرض أعمال المصور الراحل عبد الرحيم حمزة فى معرض "قمرة الأول" بقنا

أقيم بقاعة أحد فنادق قنا، اليوم الثلاثاء، معرض تصوير فوتوغرافى بعنوان كرنفال "قَمرة الأول"، لعرض أعمال المصور الراحل، عبد الرحيم حمزة، والمصور الشاب مؤمن بهجت، وأعمال بعض المصورين المبتدئين بحضور اللواء عبد الجواد النجار، سكرتير محافظ قنا، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس نادى الأدب والفكر، وعدد من المثقفين والإعلاميين بقنا .

وقال مؤمن بهجت، إن المعرض يهدف لإحياء ذكرى المصور الراحل، وتغيير مفهوم التصوير لدى المجتمع، وبه 150 صورة؛ 60 صورة للمصور الراحل عبد الرحيم حمزة، و60 صورة له، و30 صورة للمبتدئين.

وخلال المعرض عُرض فيلم تسجيلى لحياة المصور الراحل، كما تضمن المعرض عرض حكى بعنوان " الوجه الغائب ".

يذكر ان المصور الراحل عبد الرحيم حمزة ولد فى قنا عام 1934، وعمل بقصر ثقافة قنا رئيساً لقسم التصوير والحرف البيئية، وأخصائى التصوير الفوتوغرافى بمعهد ترميم الآثار بقنا، وأطلق أكثر من معرض داخل مصر وخارجها، ولَقب فى الكويت بـ"كنز صعيد مصر"، وفى السعودية بـ"مصور الإنسانية ".

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