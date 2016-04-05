أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عرض أعمال المصور الراحل عبد الرحيم حمزة فى معرض "قمرة الأول" بقنا

Google+ Print
عرض أعمال المصور الراحل عبد الرحيم حمزة فى معرض "قمرة الأول" بقنا عرض أعمال المصور الراحل عبد الرحيم حمزة فى معرض "قمرة الأول" بقنا
أقيم بقاعة أحد فنادق قنا، اليوم الثلاثاء، معرض تصوير فوتوغرافى بعنوان كرنفال "قَمرة الأول"، لعرض أعمال المصور الراحل، عبد الرحيم حمزة، والمصور الشاب مؤمن بهجت، وأعمال بعض المصورين المبتدئين بحضور اللواء عبد الجواد النجار، سكرتير محافظ قنا، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس نادى الأدب والفكر، وعدد من المثقفين والإعلاميين بقنا .

وقال مؤمن بهجت، إن المعرض يهدف لإحياء ذكرى المصور الراحل، وتغيير مفهوم التصوير لدى المجتمع، وبه 150 صورة؛ 60 صورة للمصور الراحل عبد الرحيم حمزة، و60 صورة له، و30 صورة للمبتدئين.

وخلال المعرض عُرض فيلم تسجيلى لحياة المصور الراحل، كما تضمن المعرض عرض حكى بعنوان " الوجه الغائب ".

يذكر ان المصور الراحل عبد الرحيم حمزة ولد فى قنا عام 1934، وعمل بقصر ثقافة قنا رئيساً لقسم التصوير والحرف البيئية، وأخصائى التصوير الفوتوغرافى بمعهد ترميم الآثار بقنا، وأطلق أكثر من معرض داخل وخارجها، ولَقب فى الكويت بـ"كنز صعيد مصر"، وفى بـ"مصور الإنسانية ".


>- بالصور.. نادى علوم مصر ينظم مؤتمره الأول للأطفال المخترعين بنجع حمادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"