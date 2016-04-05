رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة “السراج” غير شرعية لأنها لم تمنح ثقة البرلمان

أكدّ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، أنّ حكومة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، غير شرعية، لأنّ هذه الحكومة لم تُمنح الثقة، ولم تؤد اليمين الدستوري أمام مجلس النواب.

وأضاف صالح خلال “لقاء خاص” على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المَغربي، أنّه: “كان لا يَجب أنْ يَتم دخول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وبصحبته عددٍ من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر”، مردفًا: “كان يَجب على السراج دخول مدينة طبرق، وأنْ يُؤدي اليمين الدستوري أمام البرلمان”.

وتابع صالح أنّ الهدف من دخول “السراج” إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر، تجاوز مجلس النواب، والقضاء على شرعيته، موضحًا أنّ فايز السراج، لم يُنسق مع مجلس النواب أثناء دخوله إلى طرابلس، كما أنّه لم يَحضر المجلس الرئاسي كاملاً أمام المجلس لمنح الثقة، وتأدية اليمين.

وأردف صالح: “مُمارسة عمل حكومة الوفاق الوطني الذي يَرأسها فايز السراج، مربوط باحترام إرادة الشعب الليبي المُتمثل في مجلس النواب، وكذلك احترام إرادة الشعب الليبي”، قائلاً: “في كل الأحوال سيأتي فايز السراج إلى مجلس النواب”.

وأوضح صالح أنّ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تجاوز مجلس النواب عن طريق المُجتمع الدولي، مؤكدًا أنّ المِليشيات المُسلحة في العاصمة طرابلس تحمي حكومة “السراج” المُتمثلة في “فجر ليبيا”، و “جماعة الإخوان” حتى يَتمكنا من عودة السيطرة إلى الحكم مجدّدًا.

ومضي يقول صالح: “مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، يُريد حل الأزمة الليبية بأي نتائج، حتى ولو كان على حساب إرادة ورغبة الشعب الليبي”، مردفًا أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي، والولايات المُتحدة الأمريكية تهدف إلى التهديد ليس أكثر.

وتطرق صالح إلى أنّ البعض يُعول على المُجتمع الدولي دونَ أنْ يُراعي أخذ رأي السلطة التشريعية المنتخبة، بالإضافة إلى أنّ أعضاء مجلس النواب يعتقدون أنّ تغيبهم عن حضور جلسات المجلس سيسمح بالتدخل الدولي في ليبيا، لافتًا إلى أنّ الوفاق بين الليبيين ضروري لحكومة الوفاق.

ولفت صالح إلى أنّ أنصار فايز السراج في البرلمان هم من يُعطلون عمل مجلس النواب، موضحًا أنّه: “يجب أنْ يُسأل أعضاء المجلس الذين يتغيبون عن حضور الجلسات، وأنّ بعضهم يَتواجد في تونس، والمغرب، ومصر، وبلدان أخرى”.