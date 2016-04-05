بالفيديو - الحكم يرحم عبد الشافي ويرفض احتساب ركلة جزاء ضده

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برشلونة وأتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ وبنفيكا في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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لمعرفة تشكيل بايرن ميونيخ وبنفيكا ومتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

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برشلونة x أتليتكو مدريد

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بايرن ميونخ x بنفيكا

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بايرن ميونخ x بنفيكا

- نهاية الشوط الأول

ق36: عرضية متقنة من مولر داخل منطقة جزاء بنفيكا ارتقى فيدال وحول الكرة برأسه نحو المرمى لكن مرت فوق العارضة.

ق2 عرضية من بيرنات داخل منطقة جزاء بنفيكا حولها فيدال بالرأس في الشباك.

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برشلونة x أتليتكو مدريد

- نهاية الشوط الأول

ق35: طرد لتوريس بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد التدخل العنيف على قدم بوسكيتش.

ق31: تسديدة خادعة من جريزمان على يسار تير شتيجن تصدى لها الحارس وابعدها لركنية قبل تسكن الشباك.

ق25: تمريرة رائعة من كوكي لداخل منطقة الجزاء وضعت توريس في مواجهة المرمى، ومهاجم الأتليتي سدد الكرة من بين قدمي الحارس لتسكن الشباك.

ق20: عرضية مقوسة من داني ألفيش داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد ارتقى نيمار وحول الكرة برأسه لكن مرت فوق العارضة.

ق5 تسديدة قوية من ميسي مرت بجوار القائم.

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