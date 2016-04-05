رئيس مدينة رفح يكرم 55 من الأطفال اليتامى

أقام اللواء أيمن جبريل، رئيس مركز ومدينة رفح، احتفالًا تم فيه تكريم عدد 55 من الأطفال اليتامي برفح، حيث تم منحهم الهدايا العينية والتقديرية علاوة على وجبات غذائية.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء السيد السواح قائد قطاع الأمن المركزي برفح وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات ومشايخ وأعيان رفح.

وقد أكد اللواء أيمن جبريل على المعاني الإنسانية التي يحملها الاحتفال بهذه المناسبة، وخاصة ما يعنيه الاحتفال بها على أرض رفح بوابة مصر الشرقية من إقبال على الحياة والعمل.

وأشار “جبريل”، إلى أن الدولة حريصة على الرعاية والاهتمام باليتيم والاحتفال به، وأن احتفالنا اليوم هو إلتزام سماوي أوصانا به الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، إلى جانب الحرص على الأمن والأمان والاستقرار، وأن العمل بها يسير على قدم وساق من أجل دعم التنمية والاستقرار بالتوازي مع تحقيق الأمن والأمان.