بشرى.. أحدث علاج للشلل باستخدام الخلايا الجذعية لإصلاح إصابات العمود الفقرى

إنجاز طبى هائل كشفت عنه مؤخرا المجلة الطبية "نيتشر nature Medicine"، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية من إجراء تجارب حيوانية ناجحة لعلاج الشلل عن طريق الخلايا الجذعية واستخدامها فى إصلاح عيوب العمود الفقرى والحبل الشوكى.

وكشفت النتائج التى أجريت على الفئران أن الخلايا الجذعية ساهمت فى استعادة الأطراف لحركتها الطبيعية وتحسين وظائفها بشكل ملحوظ، وأكد الباحثون أن هذه النتائج ستساهم فى طرح علاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من إصابات فى العمود الفقرى، وأصيبوا على إثرها بالشلل.

وأضاف التقرير أن الخلايا الجذعية يتم حقنها فى موضع إصابة العمود الفقرى لتتحول إلى خلايا عصبية تعمل على إعادة اتصال الحبل الشوكى، وبالتالى استعادة وظائفه مرة أخرى، وتعزيز تواصل الخلايا معا.

وأكد الباحثون أنهم بحاجة إلى التأكد من مدى أمان وفاعلية هذه التقنية العلاجية على المدى البعيد، قبل أن يتم تطبيقها رسميا، ونشرت هذه النتائج مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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