نشرة ONA للفضائيات| تطور شبكة يورنيوز.. بث مشترك بين الفضائيتين المصرية والسعودية.. نجل “هيكل” في ضيافة CBC

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلن الرئيس التنفيذي لشبكة يورو نيوز مايكل بيترز عن السياسة الجديدة ليورنيوز وأفريكا نيوز والتي تقوم على أساس رؤية واحدة تهدف إلى تعزيز التنوع في وجهات النظر..للمزيد

وتنطلق محطة جديدة من محطات السعادة لبرنامج “كلام معلمين”، المذاع على “الراديو 9090″، ويشارك بمحطة السعادة مؤسسة “مصر الخير”، والمذيع أحمد يونس، مقدم البرنامج، وتحمل الحلقة عنوان “فسحة ١”، وذلك صباح الجمعة المقبل .. للمزيد

يستضيف برنامج “حصلت قبل كده” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة على شاشة “سي بي سي” الفنان محمد رمضان، وذلك يوم الأحد المقبل.. للمزيد

كلف مجدى لاشين رئيس قطاع التلفزيون محمود عبد السلام رئيس الفضائية المصرية بالتنسيق مع التلفزيون السعودى لعمل بث مشترك على الهواء مباشرة بين الفضائية المصرية والفضائية السعودية، وذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشرفين والتى تبدأ الخميس القادم لمدة أربعة أيام.. للمزيد

يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا” على شاشة سي بي سي الفنان ماجد المصري في حديث خاص وساخر عن الفن وذلك يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءا..للمزيد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الخميس المقبل رجل الأعمال أحمد هيكل الابن الأوسط لعملاق الصحافة محمد حسنين هيكل، بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الأستاذ.. للمزيد

تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، المذاع على شاشىة “الحياة”، الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر..للمزيد