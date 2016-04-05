صور.. محافظ أسوان يتفقد المواقع والمنشأت الخدمية في السباعية والبصيلية

​قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بجولة تفقدية لمدينتي السباعية والبصلية واللتان تقعان أقصى شمال المحافظة لمتابعة العائد من زيارة لجنة المحافظ يوم 22 مارس الماضي، حيث بعض المواقع والمنشآت الخدمية بمدينتي السباعية والبصيلية بمركز إدفو منها ماهو مخطط زيارته مثل وحدة طب الأسرة بالسباعية و مستشفى السباعية المركزي، بالإضافة إلى مركز وحدة صحة الأسرة بالبصيلية بحري، في حين فاجأ مدرسة السباعية بنين الابتدائية وإحدى المصانع الصغيرة عندما وجه العاملين التحية للمحافظ أثناء مروره أمام المصنع.

رافقه في الجولة رئيس مركز ومدينة إدفو ومديري التربية التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، حيث بدأ اللواء مجدي حجازي جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بمدينة السباعية التي تم افتتاحها في شهر فبراير الماضي بتكلفة مليون و680 ألف جنيه، حيث قرر صرف مكافأة إثابة لجميع العاملين بالوحدة وذلك بعد إعجابه بمستوى الأداء وأسلوب ونظام العمل بها.

شدد “حجازي” على مسئولي الوحدة الصحية بتفعيل دور قسم التثقيف الصحي بها للمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الأهالي بإجراءات الرعاية والصحة العامة، وخلال الجولة قام حجازي بتفقد مدرسة السباعية بنين الابتدائية المشتركة التي تضم 13 فصل بطاقة إجمالية 555 طالبة وطالبة، حيث حرص المحافظ على متابعة نظام العمل بها ونسبة الغياب والحضور للقائمين على العملية التعليمية فيها.

وقام “حجازي” بتفقد عمليات التطوير بالقسم الداخلي لمستشفى السباعية المركزي، حيث وجه بسرعة انتهائها خلال شهر، والتي تصل تكلفتها إلى 1,5 مليون جنيه، وتشمل أقسام الجراحة العامة والأطفال والحضانات والحروق والعناية المركزة، بجانب أقسام الأسنان والعلاج الطبيعي، علاوة على معمل للدم.

وتفقد المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لعبارة السباعية الجديدة، التي تم إنشاؤها منذ عام 2012 وتبلغ حمولتها 50 طن وتستوعب 100 راكب، بالإضافة إلى 8 مركبات صغيرة.

بالإضافة لتفقد مركز وحدة صحة الأسرة بالبصيلية بحري، حيث وجه مدير عام الصحة بناءً على طلب أهالي البصيلية بإعداد دراسة شاملة لكافة الاحتياجات البشرية والفنية اللازمة للمركز لدراسة تحويله إلى مستشفى مركزي يخدم أهالي مدينة البصيلية بمختلف قراها ونجوعها البالغة 160 ألف نسمة، وأختتم المحافظ جولته بتفقد أحد المشروعات الاستثمارية الصغيرة لإنتاج المخللات الغذائية ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 5 مليون جنية وبمساحة 3250 م2 بالقرب من مدخل السباعية الصحراوي، حيث أشاد حجازي بالمشروع أثناء تفقده لمراحل الإنتاج فيه موجهًا رئيس مدينة إدفو بدراسة كافة المطالب التي يحتاجها المصنع لأعمال التوسع وزيادة​ ​الإنتاج​​.