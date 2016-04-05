نائب طهطا يحصل على موافقات لـ6 صالات لياقة بدنية وتطوير مراكز الشباب

حصل مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بطهطا فى سوهاج، على موافقة وزارة الشباب والرياضة على تطوير النشاط الرياضى بعدد 7 مراكز شباب بمدينة وقرى طهطا عن طريق إضافة أنشطة رياضية جديدة لبعض مراكز الشباب بالإضافة إلى إعادة تأهيل تطوير وصيانة بعض الأندية واتخاذ قرارات نحو دراسة الاحتياجات الاضافية لتلك المراكز.

ففى مركز شباب بنى حرب تمت الموافقة على طلب سالم المقدم لوزارة الشباب والرياضة على تزويد المركز بصالة لألعاب اللياقة البدنية، وفى مركز شباب الصفيحة تمت الموافقة على دعم المركز بغرفة لخلع الملابس وإنارة الملعب الخامسي للنادى والبدء فى أعمال الصيانة والترميم وإنشاء صالة للياقة البدنية مع تطوير المبنى الإدارى.

وفى مركز شباب السوالم وافقت الوزارة على دعم النادى بصالة للياقة البدنية وتوفير مولد كهرباء لإضاءة ملعب النادى بعد تطويره بالإضافة إلى تطوير المبنى وصالة الحاسب الآلى.

وأضاف مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على طلبة بتوفير صالة للياقة البدنية ومنطقة ألعاب أطفال وتنفيذ ملعب أحادى بالنجيل الصناعى بمركز شباب نجح حمد كما وافقت على توفير صالة للياقة البدنية بمركز شباب طهطا مع حصر ودراسة جميع احتياجات المركز للبدء فى تلبية تلك الاحتياجات.

ووافقت وزارة الشباب على طلب نائب المصريين الأحرار بطهطا بتوفير صالة للياقة البدنية بمركز شباب الحريدية بحرى بالإضافة إلى وحدة خلع ملابس ودراسة باقى احتياجات المركز.

يذكر أن سالم كان قد حصل أيضًا على موافقة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بصرف 145 ألف جنيه لاستكمال ملعب النجيل الصناعى لنادى الهلال بساحل طهطا واستكمال أعمال السور بالنادى.

- "مكافحة مخدرات سوهاج" تضبط 4عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش و2000 قرص مخدر بطهطا