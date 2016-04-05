المصرى بـ700 والأجنبى بـ3000جنيه.. طرح الهارفونى لعلاج فيروسC خلال أسابيع

كشف الدكتور وحيد دوس - أستاذ الكبد رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال انعقاد المؤتمر الثامن لمعهد تدور بلهارس اليوم - أنه من المتوقع طرح عقار الهارفونى خلال أسابيع، موضحا أن وزارة الصحة المصرية ستقوم بعمل مناقصة لتوفير العقار، مؤكدا أنه سيتم توفير الهارفونى المصرى فى مراكز العلاج بسعر 700 جنيه للعلبة، لمدة 3 شهور على نفقة الدولة.

وقال "دوس" إن اللجنة القومية ستقوم بتوفير عقار الهارفونى الأجنبى بـ3000 جنيه للعلبة لمن يرغب، ولكن على نفقة المريض الخاصة، على أن يتم أخذه لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس أقل من 5%، موضحا أن النسبة انخفضت بسبب الوعى من فيروس سى ونتيجة تكثيف جهود منع العدوى وتوفير العلاجات الفعالة.

وأوضح أن نتائج الكيوريفو ممتازة جدا فى المرضى الذين لا يعانون من التليف المتقدم، ويستعمل فى المرضى الذين يعانون من قصور فى وظائف الكلى، وهم يمثلون عددا ليس بالقليل من مرضى فيروس سى.

وقال إن المرضى الذين يعانون من قصور شديد فى وظائف الكلى لم يعد هناك عائق إجرائهم زراعة كلى الآن لوجود علاج لهؤلاء المرضى، موضحا أن العلاجات الجديدة تمثل طفرة فى زراعة الكلى لأنه لابد من التخلص من الفيروس أولا.

وأكد رئيس اللجنة القومية أن المرضى المنتكسين يتم علاجهم حاليا بعقار الدكلانزا مع السوفالدى مع الريبافيرين لمدة 6 أشهر، كما أنه يمكن استخدام عقار الهارفونى لعلاجهم، مؤكدا أن السبب فى عدم استجابتهم للعلاجات الجديدة وانتكاسهم قد يكون نتيجة وجود تليف بالكبد، مشيرا إلى أن الذين يعانون من التليف درجة استجابتهم أقل من الطبيعى، وإذا لم يستجيبوا سيتم إعطاؤهم عقارا آخر، وأن هناك عقارا جديدا وهو عقار زيباتير من المتوقع طرحه قريبا لعلاج فيروس سى سيحقق نسب استجابة عالية لصالح مرضى الكلى.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه بعد دخول السوفالدى أصبح بالإمكان علاج مرضى التليف بتناول علاجات فيروس سى المحتوية على السوفالدى، بعد أن كان من الصعب علاجهم بالإنترفيرون، مؤكدا أن هناك أبحاثا لعلاج المرضى الذين يعانون من التليف الكبدى المتقدم، للوصول لعلاج مناسب لحالتهم، مؤكدا أن نسب الاستجابة تصل إلى 75% فى مرضى التليف بالأدوية الحالية، مضيفا: "أتمنى خلال عام أن يكون باستطاعة المريض الدخول إلى أى مستشفى وأن يتم علاجه فورا، ويتم تخفيض سعر الدواء ليصل إلى 1000 جنيه فقط".

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