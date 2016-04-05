مؤتمر معهد تيودور: علاج المنتكسين بعقار الدكلانزا أو الهارفونى لمدة أطول

أكد الدكتور مجدى الصيرفى - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال المؤتمر الثامن لمعهد تيودور بلهارس - أنه يتم إعطاء أدوية لمدة أطول للمنتكسين من علاج فيروس سى ستصل لـ6 أشهر مع إعطائهم ثلاث أنواع من أدوية فيروس سى معا مثل السوفالدى والكلاتازيف "الدكلانزا " والريبافيرين.

وقال د. مجدى: "إن اللجنة القومية اعتمدت هذا البروتوكول لعلاج المنتكسين، فهى تدعم أرخص عقار ما دامت النتائج متساوية، لأنها تختار الأفضل والأرخص للمريض، مؤكدا أن نسب الشفاء تتوقف على حالة الكبد من درجة التليف فإذا لم يكن هناك تليف تصل نسب الشفاء إلى 100%، مشيرا إلى أنه إذا كانت نسب التليف مرتفعة تصل نسب الشفاء إلى حوالى من 80 إلى 90% لمدة 6 شهور.

وأضاف أنه إذا تناول المريض أى أدوية لعلاج الفيروس لا يتم تكرارها طالما انتكس منها ما عدا السوفالدى، لأنه أساس علاجات فيروس سى، ولا يحدث طفرات فيروسية ضده، موضحا أن المنتكسين مسموح لهم بتناول الدكلانزا أو الهارفونى، مشيرا إلى أنه إذا كان المنتكسين يعانون من نوع جينى آخر مثل النوع الجينى "الثالث " فنسب الاستجابة تكون أقل فى علاجات الهارفونى والأوليسيو لأنهما مناسبين للنوع الجينى الرابع والأول، مؤكدا أن الكلاتازيف "الدكلانزا" يصلح لجميع الأنواع الجينية للفيروس.

من جانبه ناقش الدكتور معتز صيام أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس مقرر عام المؤتمر الثامن لمعهد تيودور بلهارس، والذى تم تنظيمه اليوم بالتعاون مع مستشفى بوجون بفرنسا لمدة يوم واحد، فى جلستين العلاجات الجديدة لفيروس سى لمرضى زراعة الكبد، كما ناقش التدخل الجراحى للمرضى المصابين بتليف الكبد ووضع بروتوكول لعلاجهم.

وأشار الدكتور معتز صيام إلى أن المؤتمر شارك فيه 5 من الخبراء الأجانب من الجانب الفرنسى، كما شارك أعضاء من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وعلى رأسهم الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية، والذى ألقى محاضرة تناول فيها البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بمصر مع إلقاء الضوء على الأدوية الجديدة المضادة لفيروس سى.

وأكد د. معتز أن البروفيسور باردى أستاذة علم الأنسجة بمستشفى بوجون بفرنسا ألقت محاضرة عن أورام الكبد وأنواعها وكيفية التشخيص المبكر لها.

يذكر أنه يتم إلقاء 5 محاضرات فى المؤتمر تناولت كل ما هو جديد عن فيروس سى وأورام الكبد، كما ألقى الدكتور معتز صيام محاضرة عن علاج الالتهابات التى تحدث للمرضى الخاضعين لعلميات زراعة الكبد وكيفية التعامل مع هؤلاء المرضى قبل وبعد عملية زراعة الكبد.

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