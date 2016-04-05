استدعاء 9 ضباط فى واقعة مقتل إرهابى الوراق عضو "أجناد مصر" لسماع أقوالهم

أمر المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، باستدعاء 9 ضباط من قوة الكمين المكلفين بإلقاء القبض على "مصطفى.م" المنتمى إلى خلية "أجناد مصر " الذى قتل إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن صباح يوم السبت الماضى بمنطقة الوراق لسماع أقوالهم.

كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتهم للمرة الثانية لسماع أقولهم، كما استعلمت النيابة عن أى شهود عيان لاستدعائهم لسماع أقولهم.

وكشفت مناظرة أحمد حلمى رئيس نيابة الحوادث عن إصابة القتيل بطلقات تتراوح بين 8 إلى 10 طلقات بالكتف والصدر والذراع والرأس والبطن والظهر وأحدثت بعضها فتحات دخول وخروج.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن القوات تمكنت من السيطرة على المتهم الذى يدعى م.م.م، وانتهت المواجهات بمقتله من خلال اعتلاء أسطح عقارات مواجهة للعقار الذى يسكنه حيث استقبلهم المتهم بوابل من الأعيرة النارية فأصاب ضابط بالأمن المركزى بالظهر والذى يخضع الآن إلى جراحة داخل غرفة عمليات كما أصاب ضابطًا بالأمن الوطنى بطلقة بالقدم ثم فر إلى سطح العقار وأطلق الرصاص عليهم من أعلى السطح فاعتلت القوات سطح عقار مواجه له وبادلته إطلاق النيران فيما حاصرته قوة أخرى من عقار مجاور حتى لقى مصرعه.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعى لتشريح جثة القتيل وصرحت بدفنه عقب الانتهاء من التشريح كما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار المواجهة من دماء وفوارغ طلقات فيما أمرت بالاستعلام عن حالة الضابطين المصابين لسماع أقوالهما.

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