«دينا الشربيني» تتبرأ من حساب مزيف على «فيس بوك»

نفت الفنانة الشابة دينا الشربيني امتلاكها حسابا شخصيًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما اكتشفت حسابًا مزيفًا تم انشاؤه ويحمل اسمها، ويحاول التواصل مع المقربين منها.

ومن المفترض أن تُطلق دينا الشربيني صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قريبًا.

يُذكر أن الفنانة الشابة قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “كدبة كل يوم” مع الفنان عمرو يوسف والفنانة درة، ومحمد ممدوح، وفاروق الفيشاوي وشيرين رضا، وتأليف هشام منصور وشريف الألفي وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المنتظر ان يُعرض لها خلال شهر أبريل فيلم “هيبتا” المأخوذ عن رواية “هيبتا” للمؤلف محمد صادق، بينما كتب له السيناريو وائل حمدي وأخرجه هادي الباجوري، ويشارك في إنتاج الفيلم شركة The Producrs، ويقوم ببطولته كل من عمرو يوسف وماجد الكدواني وأحمد بدير وأنوشكا وكندة علوش ومحمد فراج وجميلة عوض وهاني عادل وياسمين رئيس وأحمد داوود وأحمد مالك وسلوى محمد علي وشيرين رضا.

وتشارك دينا في بطولة فيلم “جواب اعتقال” مع الفنان محمد رمضان والفنان إياد نصار، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج أحمد السبكي ويتم تصويره حاليا.