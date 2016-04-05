أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«دينا الشربيني» تتبرأ من حساب مزيف على «فيس بوك»

Google+ Print
«دينا الشربيني» تتبرأ من حساب مزيف على «فيس بوك» «دينا الشربيني» تتبرأ من حساب مزيف على «فيس بوك»

دينا الشربيني

نفت الفنانة الشابة دينا الشربيني امتلاكها حسابا شخصيًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما اكتشفت حسابًا مزيفًا تم انشاؤه ويحمل اسمها، ويحاول التواصل مع المقربين منها.

ومن المفترض أن تُطلق دينا الشربيني صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قريبًا.

يُذكر أن الفنانة الشابة قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “كدبة كل يوم” مع الفنان عمرو يوسف والفنانة درة، ومحمد ممدوح، وفاروق الفيشاوي وشيرين رضا، وتأليف هشام منصور وشريف الألفي وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المنتظر ان يُعرض لها خلال شهر أبريل فيلم “هيبتا” المأخوذ عن رواية “هيبتا” للمؤلف محمد صادق، بينما كتب له السيناريو وائل حمدي وأخرجه هادي الباجوري، ويشارك في إنتاج الفيلم شركة The Producrs، ويقوم ببطولته كل من عمرو يوسف وماجد الكدواني وأحمد بدير وأنوشكا وكندة علوش ومحمد فراج وجميلة عوض وهاني عادل وياسمين رئيس وأحمد داوود وأحمد مالك وسلوى محمد علي وشيرين رضا.

وتشارك دينا في بطولة فيلم “جواب اعتقال” مع الفنان محمد رمضان والفنان إياد نصار، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج أحمد السبكي ويتم تصويره حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا