مرتضى منصور للاعبين: أنا المسؤول الأول عن فريق الزمالك.. ولن يكون هناك مديرا للكرة

أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه سيكون المسؤول الأول عن فريق الكرة بالقلعة البيضاء ولن يكون هناك مديرا للكرة بحسب ما ذكر عبر الموقع الرسمي.

ولم يؤكد منصور في حديثه للاعبي الزمالك إن كانت ستتم إقالة إسماعيل يوسف مدير الكرة من عدمها قبل توجهه لتقديم واجب عزاء نبيل نصير على أن يوضح الأمر بشكل كامل عقب العزاء.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع اللاعبين بحسب ما جاء عبر المركز الإعلامي: "أنا المسؤول الأول عن فريق الكرة بالزمالك، وليس مدير الكرة".

وأضاف "سأقوم بإبعاد اللاعب المستهتر، وستكون هناك خصومات وإيقافات من أجل الحزم في الفريق.. لأن الدوري مازال في الملعب ولن أسمح بضياعه".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 50 نقطة بفارق تسع نقاط عن الزمالك الوصيف قبل 12 مباراة عن النهاية.

وأردف "سأوقف مستحقات اللاعبين حتى الحصول على الدوري وكأس مصر".

وشدد "الظلم التحكيمي للزمالك لن يستمر وسأتصدى له بكل قوة، وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا ومحمود عاشور لن يحكموا للزمالك مرة أخرى".

وأتم "أليكس ماكليش المدير الفني مستمر في منصبه لنهاية تعاقده ولن يرحل عن الزمالك".