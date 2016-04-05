صورة - رمضان صبحي يشاهد انتصار الأهلي في دربي الشباب

حرص رمضان صبحي لاعب الأهلي على التواجد في ملعب السويس الجديد لمتابعة دربي الشباب بين فريقه والزمالك الذي أقيم يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بهدف دون رد في دوري الجمهورية من مواليد عام 1997. (طالع التفاصيل)

وتواجد رمضان صبحي في ملعب السويس من أجل متابعة المباراة التي يخوضها زملائه السابقين في فريق الشباب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

وعاد رمضان بصحبة اللاعبين في حافلة الفريق إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الفريق الأول الذي يستعد للسفر إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكانز في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.