شوقي السعيد يجمع متعلقاته ويرحل من الإسماعيلية بعد إيقافه

قام شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي بجمع كافة متعلقاته داخل النادي ليرحل ويعود إلى مسقط رأسه المنصورة بعد قررا إيقافه.

وكانت إدارة النادي قررت إيقاف اللاعب على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها إدارة الدراويش.

وقام الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خالد القماش بإبلاغ اللاعب بقرار الإدارة بإيقافه عن اللعب والتدرب مع الفريق ليجمع شوقي السعيد متعلقاته ويرحل.

جدير بالذكر أن شوقي السعيد ينتهي تعاقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد بعد.

الإسماعيلي كان استعاد الانتصارات بالفوز على الزمالك يوم الاثنين بهدف نظيف.