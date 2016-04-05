الزمالك يعين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة.. ومنصب جديد لإسماعيل يوسف

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة بعد إعفاء إسماعيل يوسف من منصبه.

وكان مرتضى منصور قد اجتمع بالمدير الفني للزمالك أليكس ماكليش يوم الثلاثاء بعد هزيمة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي أمس الاثنين بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري المصري.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أنه سيكون المسؤول الأول عن فريق الكرة بالزمالك وليس مدير الكرة بحسب ما جاء في المركز الإعلامي للفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الكرة بالزمالك.

مع تعيين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة، واستمرار محمد صلاح في منصب المدرب العام.