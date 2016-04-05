أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يعين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة.. ومنصب جديد لإسماعيل يوسف

Google+ Print
الزمالك يعين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة.. ومنصب جديد لإسماعيل يوسف الزمالك يعين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة.. ومنصب جديد لإسماعيل يوسف

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة بعد إعفاء إسماعيل يوسف من منصبه.

وكان مرتضى منصور قد اجتمع بالمدير الفني للزمالك أليكس ماكليش يوم الثلاثاء بعد هزيمة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي أمس الاثنين بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري المصري.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أنه سيكون المسؤول الأول عن فريق الكرة بالزمالك وليس مدير الكرة بحسب ما جاء في المركز الإعلامي للفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الكرة بالزمالك.

مع تعيين عبد الحليم علي قائما بأعمال مدير الكرة، واستمرار محمد صلاح في منصب المدرب العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع