«محو أمية سوهاج» توقيع بروتوكول مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، في تصريح لوكالة “ONA”، إن في إطار حشدً الجهود الرامية لخفض معدلات الأمية بمحافظة سوهاج تم عقد لقاء مع إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج لبحث آليات مشاركة طلاب المعهد في أنشطة محو الأمية وكذا تنفيذ خطة لتوعية الطلاب بخطورة مشكلة الأمية خاصة من الناحية الاجتماعية من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة والمعهد جاري الإعداد له.

ومن ناحية أخرى أشار “الدالي”، إلى أن فرع محو الأمية بسوهاج كان قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة بهدف محو أمية المواطنين الأميين المترددين على دور العبادة أو المقيمين بمحيط المساجد على أن تمنح الهيئة الإمام المشارك مكافئة 200 جنيه عن كل دارس ناجح، كما تمنح لجنة الإشراف على المشروع بمديرية الأوقاف 50 جنيه عن كل ناجح.