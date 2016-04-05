أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«محو أمية سوهاج» توقيع بروتوكول مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

Google+ Print
«محو أمية سوهاج» توقيع بروتوكول مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية «محو أمية سوهاج» توقيع بروتوكول مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

خلال اللقاء

 

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، في تصريح لوكالة “ONA”، إن في إطار حشدً الجهود الرامية لخفض معدلات الأمية بمحافظة سوهاج تم عقد لقاء مع إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج لبحث آليات مشاركة طلاب المعهد في أنشطة محو الأمية وكذا تنفيذ خطة لتوعية الطلاب بخطورة مشكلة الأمية خاصة من الناحية الاجتماعية من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة والمعهد جاري الإعداد له.

ومن ناحية أخرى أشار “الدالي”، إلى أن فرع محو الأمية بسوهاج كان قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة بهدف محو أمية المواطنين الأميين المترددين على دور العبادة أو المقيمين بمحيط المساجد على أن تمنح الهيئة الإمام المشارك مكافئة 200 جنيه عن كل دارس ناجح، كما تمنح لجنة الإشراف على المشروع بمديرية الأوقاف 50 جنيه عن كل ناجح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا